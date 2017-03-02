ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesine bağlı Sırrın Köylükent Sitesi, deyim yerindeyse kaderine terk edildi. Mahalle sakinleri, kendilerine üvey evlat muamelesi yapıldığını ifade ediyor.

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi sınırları içersinde yer alan Sırrın Köylükent Sitesi’nde vatandaşlar yeterli hizmet alamadığında dolayı dertli.Sokak lambalarının yanmadığı sitede,parklarda bulunan spor aletleri kullanılmaz hale gelmiş.

Ruha Ajans’a watsap ihbar hattına yaşadıkları sıkıntıları anlatan vatandaşlar şunları söyledi:“Sitede Park bekçisi ayda bir geliyor. Görevini yapmıyor.Mahalle muhtarI da bu sorunlar hakkında sessiz kalıyor. Sırrın Haliliye Belediyesine bağlıdır.Yazın sivri sinekten oturamıyoruz. Çoğu zaman su kesintisi ve elektrik kesintileri yaşanıyor.Aksam saatlerinde sitenin sokak lambaları yanmıyor. Köylükent sakinleri olarak bize üvey evlat muamelesi yapıyorlar.Cami hocası bile çoğu zaman gelmiyor.Yetkililerden Köylükent’e el atmasını istiyoruz.”