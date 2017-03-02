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Posted by urfaruhaajans TÜM HABERLER

Şanlıurfa’da deprem

ŞANLIURFA/RUHA/AJANS/Şanlıurfa’da saat 14:00 sıralarında deprem meydana geldi.

Kentin coğu yerlerinde hissedilen deprem panige neden oldu.Çoğu vatandas sokaga kaçarken,depremin büyüklüğü henüz açıklanmadı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde alınan bilgilere göre,depremin yerin 10 kilometre derinliğinde saat 14.07’de meydana geldiği belirtildi. Deprem, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Mardin, Diyarbakır, Batman illerinde de hissedildi.

 

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