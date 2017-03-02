ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfalı Yazar Mehmet Göncü, bir süredir tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

1942 Şanlıurfa doğumlu olan Mehmet Göncü çeşitli illerde Emniyet mensubu olarak görev yaptı. 1983 yılında emekliye ayrılan Göncü, Hizmet Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu. Merhumun cenazesi bugün Harran Kapı Camisinde alınarak Harran Kapı aile mezarlığına defnedilecek. Göncü’nün taziyesi Yavuzlar Taziye evinde yapılacağı belirtildi.