Skip to content
Posted by urfaruhaajans TÜM HABERLER

Şanlıurfa basınının acı kaybı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfalı Yazar Mehmet Göncü, bir süredir tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

1942 Şanlıurfa doğumlu olan Mehmet Göncü çeşitli illerde Emniyet mensubu olarak görev yaptı. 1983 yılında emekliye ayrılan Göncü, Hizmet Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu. Merhumun cenazesi bugün Harran Kapı Camisinde alınarak Harran Kapı aile mezarlığına defnedilecek. Göncü’nün taziyesi Yavuzlar Taziye evinde yapılacağı belirtildi.

yazar-mehmet-goncu-siddet-ne-sanliurfa-icin-ne-mardin-icin

 

 

 

Kategoriler

TÜM HABERLER

urfaruhaajans Tümünü göster

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Vazgeç

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: