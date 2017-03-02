ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- “İslam’ın Evrensel Mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük” temasıyla 3-4-5 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan “Uluslararası İslâm Bilgeleri Zirvesi”, 50’yi aşkın düşünür, yazar, akademisyen ve devlet adamını Şanlıurfa’da buluşturacak.

Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi işbirliği ile Nevali Otelde gerçekleştirilecek olan zirveye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katılacak.

3 Mart’ta başlayacak olan zirvenin sabahki oturumunda protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Protokol konuşmalarını Bosna-Hersek Reisu’l Uleması Dr. Hüseyin Efendi Kavazoviç, Filistin Devlet Başkanı Dini Müşaviri ve Filistin Başyargıcı Mahmut el Habbaş, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez yapacak.

Zirvenin birinci gününde ilk oturumda; Suriye’den Seyyit Şeyh Muhammet El Yakubi Efendi, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, İHH Başkanı Bülent Yıldırım ve Başbakan Müşaviri Necdet Subaşı söz alacak. İkinci oturumda; Kudüs Eski Müftüsü Ekrime Said Sabri, Osman Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Çelik, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Nawaf Takruri ve Osman Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Adil Şen konuşacak. Birinci günün son oturumunda ise; Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ersin Özarslan, Araştırmacı Yazar Lütfi Bergen, İstanbul Üniversitesinden Dr. Mahmut Ay ve Osman Gazi Üniversitesinden Dr. Ömer Müftüoğlu konularını katılımcılara aktaracak.

Zirvenin ikinci gününde ise; Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Doç Dr. Selim Argun ve Doç. Dr. Hikmet Atan, Moskova Müftüsü Ildar Hayretdinov, Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Bedri Gencer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, İstanbul Şehir Üniversitesinden Doç. Dr. Nurullah Ardıç, Bosna Zenica Üniversitesinden Prof. Dr. Saffet Mustafa Haliloviç, Litvanya Müftüsü Romas Jakubauskas, Marmara Üniversitesinden Nevzat Çiçek, Sudan Alimler Birliği Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhammed Osman Salih, Suriye’den Şeyh Muvaffak Şhazeli, Karadağ Müftüsü Rifat Feyzic, İnönü Üniversitesinden Prof Dr. Fikret Karaman, Rusya Hantı-Mansi Müftü Yardımcısı Kamil Samatov, Mykolas Romeris Üniversitesi Litvanya Tatar Müslümanları Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Adas Yakubauskas ve Burkina Faso Yardım Cemiyeti Başkanı Sawadogo Yacouba İslam’a ilişkin çeşitli konularda beş oturumda konuşacaklar.

3 günlük zirvenin son gününde ise davetlilere Şanlıurfa gezisi düzenlenecek.