ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cuma günü bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geliyor.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Cuma günü kentte gelecek.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bakan yardımcısı, müsteşar, müsteşar yardımcısı, 12 genel müdür başta olmak üzere bakanlık yetkilileri ile birlikte Şanlıurfa’da eğitimin sorunları üzerine toplantı yapacak.Bakan Yılmaz’ın ilk olarak İslam Alimleri Zirvesi’ne katılacak.Ardından saat 14.00’de Milli Eğitim Konferans Salonu’nda okul müdürleri, okul aile birliği başkanları,Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile Şanlıurfa eğitimi değerlendirme toplantısı bir araya gelecek.