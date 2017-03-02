ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlı Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Kerim Aktosun,yarın oynanacak olan zorlu Adana Demirspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.

1 Lig’de 6 haftadır galibiyet alamayan Şanlıurfaspor, Cuma günü kendi evinde oynayacağı Adana Demirspor maçını kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor.Şanlı Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Kerim Aktosun da, yarın oynanacak olan zorlu Adana Demirspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.

Herkes elini taşın altına koysun

Aktosun, “Sanlıurfasporumuz yarın çok önemli Adana Demir maçına çıkıyor. 12 güç taraftarımız çok önemli bu maçta tribünleri doldursun. Bu zor günde Şanlı takımımızın arkasında destek olalım. Herkes elini taşın altına koysun ve bu maça gelsin. Passolig gişelerinde biletler satışta. Yarın 16 30 da dernekten GAP arenaya geçiş yapılacaktır. işi olan kardeşlerimiz de direk stada geçiş yapabilir” dedi.