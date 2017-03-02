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Posted by urfaruhaajans TÜM HABERLER

Akçakale’de neler oluyor? (VİDEO)

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Terör örgütü YPG kontrolündeki Telabyad’a komşu Akçakale’de, resmi kurum binalarının çevresinde beton bloklarla güvenlik tedbirleri alındı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesindeki resmi kurumlarda güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik önlemli kapsamında İstasyon Caddesi’nde bulunan kaymakamlık, Askerlik Şubesi ve belediye binalarına çıkan yollara beton bariyerler konuldu. Terör örgütü YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin yanında bulunan Akçakale’deki güvenlik uygulamasının, bir süre devam edeceği açıklandı.

adsiz

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