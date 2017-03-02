ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Mardin’de öldürülen 2 PKK’lıdan biri olan Soro kod adlı Salih Kaplan’ın Viranşehir’deki Savcılar Sitesi’ne yapılan bombalı saldırının talimatını verdiği ortaya çıktı. Kaplan, İçişleri Bakanlığının aranan PKK’lılar listesinde “mavi” kategoride yer alıyordu…

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat’ta Yenişehir Mahallesi’ndeki Savcılar Sitesi’ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.Güvenlik güçleri tarafından geçtiğimiz günlerde Mardin’de öldürülen 2 PKK’lıdan biri olan Soro kod adlı Salih Kaplan’ın Viranşehir’deki Savcılar Sitesi’ne yapılan bombalı saldırının talimatını verdiği ortaya çıktı. Kaplan, İçişleri Bakanlığının aranan PKK’lılar listesinde “mavi” kategoride yer alıyordu…Başına 1,5 milyon lira ödül konulan Kaplan, İçişleri Bakanlığının aranan PKK’lılar listesinde “mavi” kategoride yer alıyordu.

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