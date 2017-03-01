ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu, Adana Demirspor maçı öncesi futbolcularla özel bir toplantı yaptı.Toplantıda oyunculara mesaj verilerek kötü gidişata son verilmesi istendi.

Kulüp fahri başkanı ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Kulüp başkanı İsmail Bağıban, baskan vekili Şerdil Karahan Asbaşkan Ahmet Ekinci, futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük, futbol şube sorumlusu yardımcısı Mehmet Büyükfırat, İbrahim Demirkan ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Bulut’unda katıldığı toplantıda Fahri başkan Mehmet Ekinci, futbolculara yaptığı konuşmada Adana Demirspor maçının öneminden bahsetti.

Sizlere güveniyorum

Ekinci, futbolculara sonuna kadar güvendiklerini ifade ederken, “Sizlerin çok kaliteli bir takım olduğunuzu bizlere gösterdiniz. Ligde ve kupada çok güzel maçlar çıkardınız.Son haftalarda alınan kötü sonuçların bu hafta son bulacağına inanıyorum. Adana Demirspor maçı ile yeni bir başlangıç yapılacağına inanıyorum ve sizlere güveniyorum” dedi.

Kulüp Başkanı İsmail Bağıban da, futbolculara seslenirken, ilk hafta olduğu gibi şimdide yönetim kurulu olarak yanınızdayız. her türlü sorunu olan futbolcu ile birebir görüşmeye hazırız. Bizler sözlere sonuna kadar güveniyoruz dedi.