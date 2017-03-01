ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Düzenli aile yapıları olmadığı ve maddi imkansızlıklar yüzünden düştükleri bu kötü durum sayesinde küçük bedenlerini tiner gibi uyuşturucu etkisi yapan maddelere alıştıran ve çoğu küçük yaşta olan çocukların sayıları her geçen gün artıyor.

Güneydoğu’nun en büyük sorunu hatta insanlığında en büyük sorunu olan uyuşturucu gençleri esir almaya devam ediyor. Özellikle gençler arasındaki uyuşturucu kullanımı aileleri ve doktorları endişelendiriyor.Düzenli aile yapıları olmadığı ve maddi imkânsızlıklar yüzünden düştükleri bu kötü durum sayesinde küçük bedenlerini tiner gibi uyuşturucu etkisi yapan maddelere alıştıran ve çoğu küçük yaşta olan çocukların sayıları her geçen gün artıyor.

Vatandaşlardan para istiyorlar

Şanlıurfa’nın en işlek caddelerinde kimseden çekinmeden ellerindeki bali dolu poşetlerle gezen çocuklar halkın içinde rahatlıkla dolaşırken, vatandaşlar bu durum karşısında oldukça tedirginlik… Herhangi bir müdahale ile karşılaşmamalarından dolayı cesaretlenen balici çocukların, çevreden geçen insanlara musallat olarak para istemeleri ve maddenin vermiş olduğu sarhoşluk nedeniyle anormal hareketlerde bulunmaları vatandaşları tedirgin ediyor.

Rehabilite edilmeleri şart!..

Çoğu kez toplumdan dışlanan tinerciler, sahiplenip tedavi edilmemeleri halinde büyük bir tehlikeye dönüşebiliyor. Bilinçdışı tavırlar sergileyen tinercilerin sık sık kavga ve yaralama gibi eylemlerde bulunduğu biliniyor. Genel ve yerel önlemler ile birlikte sağlık kuruluşlarında uyuşturucu tedavisi ve psikolojik destek almaları halinde tinercilerin topluma kazandırılması, sağlıklı bir nesil için büyük önem taşıyor. Ancak tedavi edilmeleri sonrasında tekrar benimsedikleri sokakları tercih eden hastaların da olduğu biliniyor. Vatandaşlar hem tinercileri içinde bulundukları kötü tablodan kurtaracak, hem de metropolleri daha yaşanabilir hale getirecek kamusal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini istiyor.