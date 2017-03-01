ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfaspor Cuma günü kendi sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

GAP Vadisi tesislerinde Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı yeşilli ekip, düz koşu ve pas çalışmasının ardından yarı alanda taktiksel maç yaptı. Sarı yeşilli ekibin bugün yapılan antrenmanına sakatlıkları yüzünden Bandırmaspor maçında forma giyemeyen Batuhan Karadeniz, Berkaycan Değirmencioğlu ve Hüseyin Kala katılırken, yine Bandırmaspor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Oktay Delibalta antrenmana katılmadı.

İzzet Yıldırım cezalı

Bu hafta oynanacak Adana Demirspor maçında 4 sarı kartı olan İzzet Yıldırım görev yapamayacak.Öte yandan Şanlıurfaspor’dan Fevzi Özkan Andreı Marc ve Batuhan Artarslan’ın 3’er sarı kartı bulunuyor ve kart sınırında yer alıyor.