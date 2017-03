ŞANLIURFA (RUHA AJANS) Şanlıurfa’da 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Taekwondo Geçler ve Yıldızlar müsabakaları sona erdi.

GAP Arena spor salonunda gerçekleşen müsabakaya 25 okul 100 sporcu katılarak yoğun ilgi gösterdi.

Taekwondocuların kıyasıya mücadele ettiği ikili müsabakalarda Genç Kızlarda Turgut Özal Mes. ve Tek. Anadolu Kız Lisesi şampiyon olurken Genç Erkeklerde Evliya Çelebi Mes. ve Tek. And. Lisesi şampiyon oldu.

Yıldız kızlarda ise Şerif Özden Başarı Ortaokulu şampiyon olurken müsabakanın heyecanlı geçtiği Yıldız erkeklerde Göbeklitepe Ortaokulu şampiyon oldu.

Sporcuların Taekwondo’ya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, gün geçtikçe gençlerin farklı spor branşlarını tanımaya başladığını vurguladı.

Gençliğin spor ile güçlenebileceğini aktaran İl Müdürü Keşküş, “Geçlerimiz çok enerjik enerjilerini spor ile harcarlarsa eminim ki sporla çok güzel güçleneceklerdir. Bu süreçte her zaman dile getirdiğimiz gibi okullarımızın beden eğitimi öğretmenlerine büyük iş düşüyor. Öğretmenlerimizden şu ricamız var okul sporlarını ellerinden geldiğince takip etsinler müsabakaları kaçırmasınlar çocuklarımızı farklı branşlara da yönlendirsinler” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren okulların madalya ve kupalarını İl Müdürü Hakan Keşküş ve Şube Müdürü Murat Bağış takdim etti.

Taekwondo Gençler ve Yıldızlar müsabakalarında dereceye giren okullar şöyle;

GENÇ KIZLAR

1.Turgut Özal Meslek ve Tek. And. Lisesi, 2.Özel Şefkat Seli Mes. ve Tek. And. Lisesi, 3.Bahçelievler Mes. ve Tek. And. Lisesi

GENÇ ERKEKLER

1.Evliya Çelebi Mes. ve Tek. And. Lisesi, 2.Şanlıurfa Spor Lisesi, 3.TOBB Fen Lisesi, 4.Karaköprü Çok Programlı Lisesi, 5.Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi, 6.Özel Güneydoğu Yükseliş Anadolu Lisesi, 7.Abdulkadir Göncü Anadolu Lisesi

YILDIZ KIZLAR

1.Şerif Özden Başarı Ortaokulu, 2.Şanlıurfa Türk Telekom Ortaokulu, 3.Ulubatlı Hasan Ortaokulu, 4.İpekyolu Ortaokulu, 5.Profilo Ortaokulu

YILDIZ ERKEKLER

1.Göbeklitepe Ortaokulu, 2.Ahmet Erseven Ortaokulu, 3.Bahçelievler Ortaokulu, 4.Ulubatlı Hasan Ortaokulu, 5.Ulubatlı Hasan Ortaokulu, 6.Ulubatlı Hasan Ortaokulu