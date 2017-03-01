ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da yayalar için yapılan kaldırımlar araçların işgali altında. Yola inerek yürümek zorunda kalan vatandaşlar,duruma tepki gösterilirken, zabıtaları göreve davet etti.

Şanlıurfa’da şehir merkezinde yayaların kullanması gereken kaldırımlar araçların işgali altında. Özelikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin park yeri haline gelen kaldırımlarda yayaların yürüyebileceği bir yer kalmıyor.Kullanım hakkı tamamen yayalara ait olan kaldırımların duyarsız vatandaşlar tarafından işgal edilmesine son verilmesini isteyen Şanlıurfalı vatandaşlar, kanayan yara haline gelen bu soruna yetkililerin biran önce çözüm bulmasını istediler.

Vatandaşlar tepkili

Arabaların kaldırımlara duyarsız bir şekilde park edilmesi nedeniyle yayaların kaldırımda rahat yürümesinin engellendiğini belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti. Konuyla ilgili Ruha Ajans’a konuşan vatandaşlar, kentte bulunan ve yayaların kullanımı için yapılan kaldırımların duyarsız sürücüler tarafından işgal edildiğini belirterek, yetkililerin konuya duyarlı olmasını istedi. Vatandaşlar yetkililere seslenerek “ Kaldırımlar tamamen park eden araçlar tarafından işgal edildiğinden yola inmek zorunda kalıyoruz. Yola inmek zorunda kaldığımızda da seyir halinde olan araçlarla burun buruna geliyoruz. Bizim veya çocuklarımızın başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek” ifadelerini kullandı.

Engellilerde mağdur

Şanlıurfa’da engelli bireyler de kaldırımları ve engelli rampaları işgal eden sürücülerden şikayetçi. Engelli rampalarının önüne park edilen araçlar nedeniyle büyük çile çeken engelli vatandaşlar yetkililere seslenerek gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin kaldırıma işgalinde yetersiz kalması tepkilere neden oldu.

‘Araçlar, yaya kaldırımına park edemez’

İnsan Hakları Derneği Çevre Komisyonu’nca hazırlanan Yaya Hakları Bildirgesi’nden satırbaşları ise şöyle: