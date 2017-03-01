ŞANLIURFA (RUHA AJANS)-Şanlıurfa’da cezaevlerinde tutuklu bulunan HDP’li kadın milletvekilleri,belediye başkanları ve parti mensuplarına 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi mektup gönderildi.

Şanlıurfa’da HDP ve DBP teşkilatları siyasi tutuklu kadınlara 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü öncesi mektup gönderdi.Sarayönü Caddesinde bulunan PTT binası önünde bir araya gelen kadınlar zılgıtlarla mektupları görevlilere teslim etti.HDP İl Eş Başkanı Ayşe Sürücü, yaptığı açıklamada,cezaevindeki tutuklu kadınlara HDP Şanlıurfa İl Teşkilatı olarak mektup gönderdiklerini söyledi.Sürücü, “Onların yanında olduğumuzu mektubumuzda ifade ettik.Bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz.8 Mart’ın ülkemize huzur,barış getirmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Mektupları PTT görevlilerine teslim eden kadınlar,daha sonra olaysız ayrıldı.