ŞANLIURFA’nın Karaköprü İlçesinde kurulan Seyrantepe Mahallesinde 82 muhtar adayı haftasonu kıyasıya yarışacak. En iddialı muhtar adaylarından İsmail Felhan, yüksek aidat bedellerinin düşürülmesi noktasında gerekli adımlarının atılacağının müjdesini verdi.

Seyrantepe Mahallesi için 5 Mart Pazar günü muhtarlık seçimi gerçekleştirilecek. Muhtarlık seçiminde, 2’si kadın 82 aday mührün sahibi olmak için kıyasıya yarışacağı açıklandı. TOKİ Maşuk Seyrantepe Mahallesi’nin muhtar adaylarından İsmail Felhan, semt sakinlerinin başına bela olmuş site yönetimini sorununa el birliğiyle çözüm bulacaklarının sözünü verdi. Felhan, yüksek aidat bedellerinin düşürülmesi noktasında gerekli adımlarının atılacağının müjdesini verdi.

İsmail Felhan, yaptığı açıklamada,”Seçimlerin dostane şekilde geçmesini diliyorum. Mahalleme en iyi hizmeti vermek adına elimden gelen her şeyi fazlasıyla yapmak için bu yola baş koydum. Laf değil, icraat yapacağım. Herkesin derdini dinleyip yardımcı olmaya çalışacağım. Mahallenin sorunlarını teker teker çözmek için aday oldum. İlçemizin en büyük mahallelerinden biri ihtiyaç duyulan ve mahallemizin sorunlarını başta belediye ve tüm kamu kurumları ile iletişim kurarak hizmet yönünden eksiklikleri gidermek en büyük hedefimdir. TOKİ Maşuk Seyrantepe Mahallesi, ilçemizin örnek mahallelerinden biri olacaktır. Mahalle halkımın sorunlarını yerinde dinleyip onların dertlerine ortak olacağım ve yine vatandaşlarımızın bize ilettikleri sorunları ilgili birimler aracılığıyla çözümlenmesi için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim.” İfadelerine yer verdi.

Felhan, Seyrantepe Mahalle Muhtarlığına seçilmesi halinde, vaatlerini sıraladı:

1) Çöp konteynırları kontrol edilecek eksiklikler ilgili kuruma iletilecek

2) Haşere sorunu için düzenli olarak ilaçlama yapılması sağlanacak

3) Sokak lambaları kontrol edilecek eksiklikler giderilecek.

4) Mahallemizdeki çalışkan ve yetenekli öğrencilere belediyemizden, iş adamlarımızdan ve hayırsever vatandaşlarımızdan burs isteyeceğiz.

5 Mahallemizde bulunan okulların yönetimiyle görüşüp ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını sağlayacağım.

6) Mahallemizde yaşlı, bakıma muhtaç ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı tek,tek ziyaret ederek gıda, yakacak gibi yardımlardan faydalandıracağız.

7) 7/24 açık telefon numarası ve muhtarlık bürosu

8) Belediye başkanıyla ve ilgili kurumlarla uyum içinde olacağız

9) Azalarımla birlikte uyum içinde çalışacağız.

10) Çocuklarımız için oyun alanı ve parklar oluşturacağız.

11) Yeterince hizmet veremeyen site yönetimi kurumu elden geçirilecek, yüksek aidat ücretleri düşürülecek.