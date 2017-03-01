ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da Mardin Yolu üzerinde faaliyet gösteren Sade Petrol,kampanya yaparak LPG’de indirime gitti.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Sade Petrol , LPG fiyatını 3.10 kuruştan satılan LPG fiyatını 2.49 çekti. BP Sade Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sade yaptığı açıklamada, Müşterilerin talebi üzerine böyle bir indirime gittiklerini söyledi. Sade, “Gelen müşterilerimizin sesine kulak verdik ve fiyatı 2 TL 49 kuruşa indirdik. Normalde birçok petrolde fiyatlar 3 TL 10 kuruştur. Ama biz 2 TL 49 kuruşa veriyoruz. Müşterilerimiz bu durumdan memnun.Bu yaptığımız indirim başta Şanlıurfalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.Sade petrol olarak Şanlıurfalı hemşerilerimizin her zaman hizmetindeyiz” dedi.