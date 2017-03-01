ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nin asılsız çağrılarla başı dertte.Düşen çağrılar arasında dağdaki çobanlar da bulunuyor, evde canı sıkılanlar da.



Şanlıurfa 112 Acil Komuta Merkezine yapılan asılsız ihbarların başında canı sıkılanlar geliyor. Komuta merkezini arayıp personelle sohbet etmek isteyenler kimi zamanda Komuta Merkezinde güzel kızların olup olmadığını soruyor. Bunun yanı sıra cep telefonu tamircilerinin arızalı telefonlarını denemek için 112’yi araması ise dikkat çekiyor. Düşen çağrılar arasında dağdaki çobanlar da bulunuyor, evde canı sıkılanlar da. Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü 112 Sağlık Komuta Merkezini arayan bazı vatandaşların personelle diyalogları ise çoğu zaman güldürüyor.

‘ÇAĞRILARIN YÜZDE 92’Sİ ASILSIZ’

Günlük ortalama 30 bin çağrının düştüğü Şanlıurfa 112 Acil Komuta Merkezine gelen çağrıların yalnızca 200’ünün gerçek olduğu belirtiliyor. İl Sağlık Müdürü Erdoğan Duran, bu tür sahte çağrıların, gerçek vakalara yetişmelerini engellediğini belirtti. Duran, şöyle konuştu:”Sahte çağrılarla ilgili maalesef şehrimizde yaklaşık günde 30 bin asılsız çağrı alıyoruz 112 Komuta Kontrol merkezi olarak. Bu çağrı İstanbul Avrupa Yakası ve Ankara, İzmir illerimizden daha büyük çağrıya tekabül ediyor. Bu çağrıların yüzde 92,9’u asılsız çağrı. 112’ye ihtiyacı olan vatandaşlarımızın aradıkları zaman sağlık ekiplerine ulaşamaması demektir. Halkımızdan ricamız 112’yi gereksiz yere meşgul etmesinler. Etraflarında da gereksiz arama yapanları uyarmalarını rica ediyoruz. Hepimizin 112’ye ihtiyacı olabilir. 30 bin vaka içerisinde 150-200 vakayı süzebiliyoruz. Başım, gözüm ağrıyor diyende var. Taksi ihtiyacımda var diyende bulunuyor. Gerçekten ihtiyacı olduğunda vatandaşlarımızın ulaşamaması anlamına geliyor. Hayat, can kaybı anlamına geliyor.”