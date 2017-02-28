ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Son günlerde baş gösteren kuraklık nedeniyle DSİ 15. Bölge Sulama Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa merkeze bağlı tarım alanlarına sulama kanallarından su verilecek.

Özellikle alçak bölgelerde gerek kar gerekse yağmurun yeterince yağmaması son günlerde çiftçiyi de düşündürüyordu. Kuraklık baş göstermesi üzerine sulama kanallarına su bırakılarak sulamanın yapılabilmesi için tüm imkanların seferber edileceği açıklandı. Bu kapsamda kuraklığa karşı DSİ 15. Bölge Sulama Şube Müdürlüğü ile görüşen Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Salı sabahı itibariyle önce merkeze bağlı mahallere, Çarşamba sabahı ise Suruç Ovası’na su verileceğini açıkladı.

Sıcaklığın artması ve yağışların azalması nedeniyle tarımda kuraklığın baş gösterdiği son günlerde sulama kanallarından su verilmesi yoluyla sulama yapılabilmesi bir nebze olsun çiftçiyi rahatlatacak.

Rahat bir nefes alınacak

Eyyüpoğlu, ‘Çiftçimiz zor bir yıl geçiyor. Yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle son günlerde baş gösteren kuraklık çiftçimizi zor durumda bıraktı. Kuraklık durumuna karşı bugün DSİ 15. Bölge Sulama Şube Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yarın sabah merkez ilçelere bağlı mahallelere Çarşamba sabahı itibariyle de Suruç Ovası’na sulama kanalları yolu ile su verileceği sözü aldık. Yapılacak sulama ile çiftçimiz bir nebze olsun rahat bir nefes alabilecek. Elbette öncelikle Allah’tan ümit kesilmez ve Allahın bizleri bereketini bahşetmesini diliyor bunun için de durmadan dua ediyoruz’ dedi.