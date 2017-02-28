ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da çaldıkları araçları uygun fiyata köylülere sattıkları tespit edilen 6 kişilik oto hırsızlık şebekesi yakalandı.
Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte özellikle Devteşti, Direkli Mahallelerinde Toros marka araçları çalarak köylere cok ucuz fiyatlara satan şebekeyi takibe aldı.Takibin ardından şebekeye operasyon düzenlenen polis ekipleri, 6 şebeke elemanı Mehmet E.,Şahin G., Mehmet A., Mehmet C., Erdal A., Osman K.’yi gözaltına aldı.Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.6 çalıntı araç ise sahiplerine bulunarak teslim edildi.