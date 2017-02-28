ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gelirlerinin büyük bir kısmının personele gitmesi nedeniyle istenilen hizmetleri veremiyor. Belediye ayrıca, geçtiğimiz dönemlerden kalan borç bataklarından dolayı kayda değer bir hizmet yapamıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, geçtiğimiz günlerde belediye gelirlerinin yüzde 86’sınn personel giderlerine gittiğini açıklamıştı. Çiftçi, kalan yüzde 14’lük gelirle Şanlıurfa’nın 13 ilçesine hizmet yapmayı planladıklarını belirtmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi, katıldığı bir TV kanalında yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin gelirinin önemli kısmının personele harcandığını, kalan paranın da diğer giderlere yetmediğini aktardı.

GÜVENÇ DÖNEMİNDE YÜZDE 64, ÇİFTÇİ DÖNEMİNDE YÜZDE 86’YA ULAŞTI

Birçok kez belediye gelirlerin büyük bir kısmının personel harcamalarına gitmesinden şikâyet eden Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, belediyeye alınan fuzuli personelden dolayı yakınmıştı. Güvenç’in istifasının ardından meclis kararıyla Başkan Nihat Çiftçi döneminde ise yüzde 22’lik bir artışla yüzde 86’ya ulaşarak tavan yaptı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN AİLE BELEDİYESİNE DÖNÜŞTÜĞÜ İDDİASI

Her defasında basın mensuplarına Büyükşehir Belediyesi’ne kendi yakınlarından kimseyi belediyeye almadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin aldığı personellerle Büyükşehir Belediyesi’nin personel giderlerini yüzde 64’ten yüzde 86’ya çıkararak adeta kendisiyle çelişen açıklamalarda bulunarak vatandaşların kafasını karıştırdığı iddia ediliyor. Kamuoyu Başkan Çiftçi’ den başkanlığı döneminde ne kadar personel alındığını ve alınan personellerin isimlerinin tek tek açıklanmasını bekliyor. Ayrıca Çiftçi, Karaköprü Belediyesi’nde bulunan akraba, dost ve referanslı personellerinin birçoğunu Büyükşehir Belediyesi’ne beraberinde getirmişti.

ÇİFTÇİ’NİN AÇIKLAMA YAPIP YAPMAYACAĞI MERAK EDİLİYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin yüzde 22’lik personel giderlerini önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayıp açıklamayacağını ise şimdiden merak ediliyor.