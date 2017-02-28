ŞANLIURFA (RUHA AJANS)-Newroz bu yıl “Mutlaka kazanacağız” sloganıyla 35 ayrı merkezde kutlanacak.Aynı zamanda referandum kampanyasına da denk gelecek olan kutlamalar, “Hayır” kampanyasıyla ortaklaştırılacak .

Bu yıl 2 bin 629’uncu kez tutuşturulacak Newroz ateşi için Türkiye ve bölge illerindeki kutlama programları açıklandı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından çıkarılan program kapsamında Newroz, 17-21 Mart tarihleri arasında 35 ayrı merkezde kutlanacak. Kutlamaların bu yıl ki sloganı ise “Mutlaka kazanacağız” olarak belirlendi.

Startı Nusaybin’de verilecek

Kutlamaların startı bu yıl 17 Mart’ta Nusaybin’de verilecek. 21 Mart günü Diyarbakır ve Van’da yapılacak mitinglerle de kutlamalar son bulacak. Aynı zamanda referandum kampanyasına da denk gelecek olan kutlamalar, “Hayır” kampanyasıyla ortaklaştırılacak.

Hükümet izin verecek mi?

Bu kapsamda özellikle bölge kentlerindeki kutlamalar, Kürt halkının referandum tavrını da net olarak ortaya koyacağı buluşmalar olması bekleniyor. Oluşturulacak komisyonlar tarafından gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra kısa sürede Newroz kutlamaları için resmi başvurularda bulunacak. Geçtiğimiz yıl izin verilmemesine rağmen birçok merkezde gerçekleştirilen kutlamalara yüz binlerce kişi katılmıştı. Hükümetin OHAL sürecinden dolayı Newroz konusundaki tavrının ne olacağı ise merak konusu.

Newroz programı şöyle:

17 Mart Cuma: Nusaybin

18 Mart Cumartesi: İzmir, Bursa, Adana, Dersin, Antep, Mardin, Malatya, Bingöl, Doğubayazıt, Manisa, Kocaeli, Siirt.

19 Mart Pazar: İstanbul, Mersin, Antalya, Urfa, Yüksekova, Batman, Konya, Karakoçan, Kars, Hatay, Kızıltepe.

20 Mart Pazartesi: Muş, Cizre, Adıyaman, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Bingöl.

21 Mart Salı: Diyarbakır ve Van.