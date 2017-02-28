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Karaköprü’de bu kaldırımda yürümek imkansız

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kaldırımın ortasındaki kuyu vatandaşların ve engellilerin yürümesini engelliyor.Vatandaşlar, belediye’den kuyunun bir önce kaldırılmasını istiyor.

KARAKÖPRÜ ilçesinde Çeviik Kuvvet’in caddesinde bulunan kaldırımın ortasında bir kuyu bulunuyor. Üstü betonla kapatılan kuyu, mahallede vatandaşların ve engellilerin yürümesini engelliyor. Watsap hattımıza mağduriyetlerini dile getiren Karaköprü vatandaşlar, belediye’den kuyunun bir önce kaldırılmasını istiyor.

Vatandaşlar, “Kaldırımda bir yanda elektrik direği diğer yandan kocaman bir kuyu var.Bu kaldırımı engellilerde kullanıyor.Buradan nasıl bir engelli kardeşimiz geçecek.Bunu düşünen yok.Belediye yetkililerinden bu soruna bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

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