ŞANLIURFA (RUHA AJANS) -Güneydoğu’da, çiğ köftenin ana vatanı tartışmasına son nokta koyuldu. Türk Patent Enstitüsü’nde yer alan belgeye göre, çiğ köftenin patentinin 2008 yılında Şanlıurfalılar tarafından tescillendiği ögrenildi.

Sıra gecelerinin vazgeçilmezi olan çiğ köfte’nin 2008 yılında Şanlıurfalılar tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan ‘Coğrafi İşaret Tescili’nin alındığı ortaya çıktı.Bu tescil belgesi, Güneydoğu’da, çiğ köftenin ana vatanı tartışmasına da son nokta koydu.

İşte Çiğ köftenin tarihi

Hz. İbrahim döneminde yaşayan bir Urfalı avcı, avladığı ceylanı eve getirerek hanımından yemek yapmasını ister. Hanımı evde odun bulunmadığını söyler.Çevrede toplanacak bir tek dal dahi kalmamıştır. Zira Nemrut, Hz. İbrahim’i ateşe atmak için yakacak ne varsa toplattırmıştır. Avcı, hanımından bir çare bulmasını ister.Bunun üzerine kadın, ceylanın budundan bir miktar yağsız et çıkararak bir taş üzerinde başka bir taşla ezmeye başlar. Sonra ezilmiş eti bulgur, biber ve tuzla karıştırarak yoğurur. Yeşil soğan, maydanoz ekler. Böylece Urfa’nın o leziz ve tadına doyum olmaz çiğ köftesi meydana gelir. Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı günden bir hatıra da bu muhteşem binlerce yıllık yemek kalır.

Püf noktaları

Çiğ köftenin püf noktası, yoğururken kıvamını bulur bulmaz hemen yenilmesidir, hatta yoğurma bitince “Tepsiyi yerinden bile kaldırmayacaksın” derler. Çiğ köftenin yoğrulduktan sonra en geç 5-10 dakika içinde tüketilmesi gerekir. Yanında bir de ayran ve taze nane oldu mu, değmeyin lezzetine…