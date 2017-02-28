ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde başarılı çalışmalar yapan Başhekim Doç. Dr. Hasan Karsen’in görevden alınması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

29 Şubat 2016 tarihinde Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine getirilen Doç. Dr. Hasan Karsen’in görevi sonlandırıldı. Karsen’in ardından başhekimlik görevine de Yrd. Dr. Erkan Arslan getirildi.

Kafalarda soru işaretleri bıraktı

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde başarılı çalışmalar yapan Başhekim Doç. Dr. Hasan Karsen’in görevden alınması kafalarda soru işaretleri bıraktı.2016 yılının Şubat ayında Başhekimlik görevine atanan Karsen, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde önemli yeniliklere ve değişime imza atmıştı.Başarılı Başhekim’in görevden alınması sağlık camiasında da şok etkisi yarattı.Kamuoyu şimdi Doç.Dr. Karsen’in görevden alınmasının gerekçesinin açıklanmasını istiyor.