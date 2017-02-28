ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, halk oylamasında evet diyerek geçmiş dönemde yaşanan sistem tıkanıklığının önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ak Parti Karaköprü İlçe teşkilatı tarafından Şubat Ayı Danışma Meclisi Toplantısı Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya ev sahibi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekilli M.Ali Cevheri,AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı A. Buğra Şimşek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, Ak Parti İlçe teşkilatı ile Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, 16 Nisan’da anayasada 18 maddenin değişimi için halk oylamasına gideceklerini hatırlatarak, halk oylamasında neden evet oyu verilmesi gerektiğini sahada vatandaşlara anlatmak için çok çalışacaklarını söyledi. Aksoy, Karaköprü’de halk oylaması sonucunda Karaköprü’de evet oyu yüzdesinin yüksek oranlarda çıkması için tüm teşkilat üyeleriyle gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

Refahın devamı için evet diyeceğiz

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise 24 Şubat’ta Ankara’da yapılan büyük toplantıyla halk oylaması çalışmalarının başlangıcını yaptıklarını dile getirirken, 16 Nisan’daki halk oylamasından sonra yeni bir döneme girileceğinin altını çizdi. Başkan Baydilli şöyle konuştu: “Bu ülkede 16 yıldır Ak Parti milletin derdiyle dertleniyor, onlara hizmet ediyorsa bu istikrarın, refahın devamı için evet diyeceğiz. Ortadoğu’nun ve İslam’ın bayraktarlığını yapmış Osmanlı’nın torunları olarak bu ülkenin gerçek sahiplerinin bu millet olduğunu hissettirmek için evet diyeceğiz.”

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül da, 1980 öncesi yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 124 tur sonunda Cumhurbaşkanı seçilemediğini aktararak o dönemde sistemin önünü tıkamak isteyenlerin, ülkenin ilerlemesini istemeyenlerin olduğunu belirtti. Bu halk oylamasında da evet diyerek geçmiş dönemde yaşanan sistem tıkanıklığının önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydeden İl Başkanı Beyazgül, halka bunu anlatacaklarını ifade etti.

Bu sistemle inşallah muhalefet de düzelecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise anayasada değişecek maddeleri ve sistemi incelediğini ve hiçbir sıkıntı görmediğine dikkat çekerek, “Bu sistem yargıyı, yürütmeyi ve yasamayı milletinki yapacak. Bu sistemle inşallah muhalefet de düzelecek” diye konuştu. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, bu anayasa değişikliğini vatandaşa anlatabilmek için önce kendilerini inandırmaları gerektiğini söylerken, kendisinin de aklındaki soru işaretleri olduğunu ve bunları bu şekilde cevaplandırdığını dile getirdi.

Karaköprü İlçe Danışma Meclisi toplantısında Karaköprü ilçe Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanları sunum yaparak çalışmaları hakkında bilgi verdi