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Veliler okuldaki temizlikten şikayetçi

ŞANLIURFA(RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da Mehmet Akif İnan İlkokulunda yeterli personelin olmamasından dolayı sınıflar pislikten geçilmiyor. Okulun aşırı pis olması öğrenci sağlığını da olumsuz yönde etkilerken veliler, Milli Eğitim Bakanlığına şikayette bulundu.

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesi’ndeki Mehmet Akif İnan İlkokulu temizlik konusunda müzdarip. Tuvaletlerin ve sınıfların temizlenmediği okulda bulaşıcı hastalıklar baş gösteriyor. Okulun aşırı pis olması öğrenci sağlığını da olumsuz yönde etkilerken, okulun bahçesi, sınıfları, koridorları, tuvaletleri pislikten geçilmiyor. Bazı öğrenciler okulun pis olmasından şikayetçi olduğu için ailelerine okuldan ayrılmak ve başka bir okulda okumak istediklerini belirterek adeta okulda ki pislik rezaletini de ortaya koyuyor.

VELİLER TEPKİLİ

Ruha Ajans Watsap ihbar hattına yaşanan sıkıntıların fotoğraflarını gönderen veliler, durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Veliler, “Okulu pislik götürüyor, çocuklar akşam geldiklerinde banyoya sokmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarımızın hepsi hasta. Çocuğum 5 yaşında akşam geldiğinde burnum yanıyor diyor.Milli Eğitim Müdürlüğünün bu sorunlara bir an önce el atmasını istiyoruz.”

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