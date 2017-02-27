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Şanlıurfaspor’da kötü gidişat durdurulamıyor

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- 6 maçtır galibiyet hasret kalan Şanlıurfaspor’un aldığı sonuçlar ve oynadığı futbol taraftarların tepkisine neden oluyor.

1.Lig’de 22. haftayı Bandırmaspor’a karşı 4-0’lık mağlubiyetle tamamlayan Şanlıurfaspor’da kötü gidiş tüm hızıyla sürüyor. Üst üste alınan başarısız sonuçlarla büyük moral bozukluğu yaşayan sarı-yeşilli futbolcular’ın ligdeki performansı, beklentilerin çok altında kaldı.

Son 6 maçta 0 galibiyet

1.Lig’de aldığı sonuçlarla adeta havlu atan sarı-yeşilli ekip, sezonun ikinci yarısında sahaya çıktığı 6 maçını da kazanamadı. İkinci yarıya 1-1’lik Elazığspor beraberliğiyle başlayan Şanlıurfaspor, ardından Ümraniyespor’a 1-0, Giresunspor’a 3-1,Bandırmaspor’a ise 4-0 mağlup oldu.Eskişehirspor ve Göztepe  maçlarından 1’rer puan alan ceylanlar, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yarattı.6 maçta 16 puan kaybeden Şanlıurfaspor,play off yolunda büyük yara aldı.

Deplasmanda galibiyeti unuttu

Bu sezon özellikle rakip sahalarda oynadığı maçlarda sonuca gitmekte büyük sıkıntı yaşayan Şanlıurfaspor, son 11 deplasman maçını kazanamadı. Son 11 deplasman müsabakasında 7 yenilgi ve 4 beraberlik alan sarı-yeşilli takım kötü bir seriye imza attı.Ceylanlar ligin 23. haftasında da GAP Arena’da  Adana Demirspor’u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

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