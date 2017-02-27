ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da 3 bin 500 kişi belediye, valilik,müftülük gibi çeşitli kamu kurumunda çalıştırılmak üzere işe alınacak. Başvuru için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşken,alımların kura çekimiyle olacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hayata geçirdiği Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında Şanlıurfa’da 3 bin 500 kişi kamu kurumunda çalıştırılmak üzere işe alınacak. Başvuru için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşken,alımların kura çekimiyle olacağı belirtildi.

6 AY ÇALIŞACAKLAR

Bu gün başlayan ve müracaatların Cuma günü sona ereceği belirtildi. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişle asil listede isimleri çıkacak olan vatandaşlar Valilik, Belediye, Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Müftülüğünde 6 ay çalışacak.

ERKEKLERDE 35 YAŞ ŞARTI VAR

Şanlıurfa’da 3 bin 500 kişinin işe alınacağını ve müracaatların başladığını ifade eden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Sait Ardan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,”Proje kapsamında 3 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, “Müracaatların ardından tüm ilçelerle birlikte noter huzurunda kura ile çalışacak olan vatandaşlarımızı belirleyeceğiz. Kamuoyu ve sosyal medya üzerinde son günlerde listeleri hazırlandığı yada farklı şekillerde isimlerin belirleneceği yönünde çıkan iddialar tamamen asılsızdır. Noter huzurunda şeffaf bir şekilde çekilişler yapılacaktır. Çekiliş sonunda asil listede yer alan arkadaşlarımız 15 Mart’ta işe başlayacaklardır. Erkeklerde 35 yaş şartımız var, engelli ve bayanlarda bu şart aranmıyor, sadece müftülükte görev alacak olan vatandaşlarımızda yaş şartı yoktur. 3 bin 500 kişi işe alınacaktır. İstihdam seferberliğinde ilimizde 3 bin 500 kişinin çalışacak olması ve bu bütçenin aktarılması ilimiz adına güzel bir kazanım olmuştur” dedi.