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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu:5 gözaltı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da ‘torbacı’ olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bağlarbaşı Mahallesinde ‘torbacı’ olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik bir evde arama yapıldı. Aramada, 10 paket halinde 98 gram poşet içerisinde 670 gram esrar, 35 adet extasy, 3 paket halinde 3,8 gram ve toplu halde 27,4 gram kimyasal uyuşturucu , paketlemede kullanılan malzemeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 855 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 1’i küçük 4 satıcı şahıs ve 1 kullanıcı şahıs gözaltına alınırken,olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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