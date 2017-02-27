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Şanlıurfa’da oto pazarı kuruluyor

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın ilk açık oto pazarı, Şanlıurfa Müzesi otoparkında açılacak.

Açılan oto pazarlarında bulunan ürün çeşidi nedeni ve arada aracıların bulunmaması nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık oto pazarlarının bir benzeri de Şanlıurfa’da da açılıyor. İlk defa açılacak olan Şanlıurfa Açık Oto Pazarı’na ilginin yoğun olması bekleniyor. Açık oto pazarı, 5 Mart Pazar gününden itibaren saat 07:00’da açılıp 14:00’da kapanacak.

Her Pazar açılması düşünülen açık oto pazarına gelen talepler nedeniyle de çevre illerden de pazara talep olması bekleniyor.

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