ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından çocuk istismarı ve ihmali adlı sempozyum düzenlendi.

Rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen ve Prof. Dr. Orhan Derman, Prof. Dr. Aysun Baransel, Avukat Türkay Asma ve Sosyal Hizmet Uzmanı Nazif Dağ katıldığı sempozyuma Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Şube Müdürü Hamza Çelenk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve kurum yetkilileri katıldı. Program öncesi salona gelenlere Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve çocuk istismarını anlatan “Sesime Kulak Ver” isimli kitapçık dağıtıldı.

Fiziksel çalışmaların yapılması gerekiyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sempozyumda yaptığı konuşmada, çocuk istismarının önüne geçmek için eğitime verilmesi gereken öneme değindi. Başkan Ekinci, “Bu tarz hastalıklar ancak eğitimle önlenir. Bu tarz hastalıklar ancak bilgilendirmeyle önlenir ve bir araya gelinerek bu hastalığın üzerine gidilmekle, çalışmalar yapılmasıyla önlenir. Bu sempozyum önemlidir. Biz hastalıklarımızla, sıkıntılarımızla yüzleşmekten kaçan bir toplumuz. Kaçtıkça da hasıraltı ediyoruz, bu sorunlar yokmuş gibi davranıyoruz ama bu da bir gerçek ki bu tarz sorunlar da vardır. Fakat bu sorunların çözümü için de gerekeni yaparken merak konusu uyandırmadan bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar tabi ki çok değerli hocaların nezaretinde, onların bilgilendirmesiyle yapılması gerekiyor. Yerel yöneticiler olaraktan biz evet okullarda gereken eğitimler verilecek ama yerel yöneticiler olarak bu tarz istismarı konu olan kör noktalarında bertaraf edilmesi konusunda gerekli olan fiziksel çalışmaların yapılması gerekiyor. Bizler de bu konuda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından programa ve basılan materyallere destek olan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile sponsorlara plaket takdim edilirken sempozyumun konuşmacıları ise sahneye çıkarak katılımcılara istismar ve ihmal hakkında bilgi verdi.