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Şanlıurfa Emniyeti kaçakçılara geçit vermiyor (VİDEO)

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa polisinin şubat ayı içersinde düzenlediği 35 operasyonda 331 bin 434 kaçak sigara ele geçirilirken,olayla ilgili gözaltına alınan 58 kişi’den 21’ri tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyeti kentte kaçakçılara geçit vermiyor…Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre,  Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şubat ayı içerisinde 35 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 331 bin 434 kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 58 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 58 şüpheliden 21’ri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ayrıca 9 tır,3 kamyon,5 otomobil,1 otobüs,2 minübüs,8 kamyonet  olmak üzere 28 araca el konuldu.

 

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