ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy üç günlük ziyareti kapsamında Şanlıurfa Valiliği,Büyükşehir Belediye Başkanı ve gazeteciler ile bir araya gelecek.ilk olarak Şanlıurfa pazartesi günü Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna tarafından kabul edilecek olan Atasoy, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Nihat Çiftçi ile iş dünyasının Şanlıurfa’ya yapacağı yatırım ve tanıtımı konularında fikir alışverişinde bulunacak.Şanlıurfa’daki temasları öncesi Balıklıgöl’de gazeteciler Ömer Dodanlı,Reşit Öncel ,Merhmet Er ve İbrahim Uygur’a Şanlıurfa ziyaretini değerlendiren Atasoy,Şanlıurfa’ya daha öncede ziyaretlerde bulunduğunu, Şanlıurfa’nın dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğunu,peygamberler şehrinin tarihiyle kültürüyle çok kadim bir şehir olduğunu anlatan Atasoy şöyle dedi:”Güneydoğu illeri ziyareti kapsamında Diyarbakır’dan sonra Şanlıurfa’da da çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edeceğiz.Bu temaslar kapsamında Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Nihat Çiftçi ile görüşeceğiz. Atasoy, “İş dünyası olarak Şanlıurfa ekonomisini yakından takip ediyoruz. Şanlıurfa’nın kalkınması için her türlü yatırımı yapmaya ve türlü fedakarlık yapmaya hazırız” dedi.

”ŞANLIURFA’NIN KALKINMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy,“Dünya’nın en eski şehirlerinden biri olan Şanlıurfa şehri birçok Medeniyetlerin izini taşıyor.Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Şanlıurfa’nın kalkınması Türkiye’nin kalkınması ortadoğunun kalkınması demektir. Biz Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu olarak Şanlıurfa’ın kalkınması için Şanlıurfa Valiliği,Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfalı İş Kadınları ve İş Adamları ile iş birliği yapmaya hazırız.”