ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-MEB ve Gençlik Spor il müdürlüğünün düzenlemiş olduğu okullar arası FUTSAL (Salon Futbolu) da Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Şanlıurfa şampiyonu oldu.

MEB ve Gençlik Spor il müdürlüğünün düzenlemiş olduğu okullar arası FUTSAL (Salon Futbolu) da Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor salonunda yapıldı. Beden Eğitimi öğretmen ve Futbol Antranörleri İ.Hüseyin YEŞİL ve Neşe ARKAN ,Adem Vuran,Feyza Beyaztaş gözetiminde Futsal çalışmalarınaı sürdüren Akabe TOKİ Anadolu Lisesi rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı ve İl şampiyonu oldu.

Ruha Ajansa açıklamalarda bulunan Akabe TOKİ Anadolu Lisesi okul Müdürü Sadık Kurt şunları kaydetti:” Okulumuz futsal genç kızlar kategorisinde il şampiyonu oldu.Özellikle Emektar öğretmenlerimiz;İ.Hüseyin YEŞİL,Neşe ARKAN,Adem VURAN ve Feyza BEYAZTAŞ’a en kalbi Şükran’larımı arz ediyorum.Ve ayni zamanda bir ekip çalışmasının tezahürü olması münasebetiyle;idareci arkadaşlarıma,tüm öğretmenlerimize,memur ve hizmetlilerimize kısaca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Ve hasseten bu başarının merkezinde yer alan tüm kızlarımızı tebrik ediyor,başarılarının devamını diliyorum.Rabbim daha nice güzel başarılar nasip eylesin inşallah”dedi.