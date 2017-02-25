ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor’a 4-0 mağlup oldu.
90 dakika boyunca vasat bir futbol sergileyen Şanlıurfaspor, karşılaşmadan ağır bir mağlubiyet aldı.Deplasmandaki kötü gidişatını sürdüren ceylanlar bu sonuçla 23 puanla 12 sırada kaldı.
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEM: Murat Özcan, Kamil Çetin, Murat Temel, Burak Taşkınsoy
BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Yiğit İsmail Gökoğlan, Brınner Henrıque Santos Souza, Gökhan Yılmaz, Feridun Kıroğlu, Fehmi Emre Güngör, Kıvanç Karakaş, Atabey Çiçek, Ömer Kandemir, Marıno Da Sılva
ŞANLIURFASPOR: Tomıc Vjekoslav, İzzet Yıldırım, Ovıdıu Andreı Marc, Bakary, Soro, Şaban Özel, Kağan Söylemezgiller, Hasan Batuhan Artarslan, 29. Daudet Ndongala, Fevzi Özkan, Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın