ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor’a 4-0 mağlup oldu.

90 dakika boyunca vasat bir futbol sergileyen Şanlıurfaspor, karşılaşmadan ağır bir mağlubiyet aldı.Deplasmandaki kötü gidişatını sürdüren ceylanlar bu sonuçla 23 puanla 12 sırada kaldı.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEM: Murat Özcan, Kamil Çetin, Murat Temel, Burak Taşkınsoy

BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Yiğit İsmail Gökoğlan, Brınner Henrıque Santos Souza, Gökhan Yılmaz, Feridun Kıroğlu, Fehmi Emre Güngör, Kıvanç Karakaş, Atabey Çiçek, Ömer Kandemir, Marıno Da Sılva

ŞANLIURFASPOR: Tomıc Vjekoslav, İzzet Yıldırım, Ovıdıu Andreı Marc, Bakary, Soro, Şaban Özel, Kağan Söylemezgiller, Hasan Batuhan Artarslan, 29. Daudet Ndongala, Fevzi Özkan, Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın