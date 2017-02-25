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Şanlıurfaspor deplasmanda dağıldı :4-0

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Şanlıurfaspor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor’a 4-0 mağlup oldu.

 

90 dakika boyunca vasat bir futbol sergileyen Şanlıurfaspor, karşılaşmadan ağır bir mağlubiyet aldı.Deplasmandaki kötü gidişatını sürdüren ceylanlar bu sonuçla 23 puanla 12 sırada kaldı.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEM: Murat Özcan, Kamil Çetin, Murat Temel, Burak Taşkınsoy

BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Yiğit İsmail Gökoğlan, Brınner Henrıque Santos Souza, Gökhan Yılmaz, Feridun Kıroğlu, Fehmi Emre Güngör,  Kıvanç Karakaş, Atabey Çiçek, Ömer Kandemir, Marıno Da Sılva

ŞANLIURFASPOR:   Tomıc Vjekoslav,  İzzet Yıldırım,  Ovıdıu Andreı Marc,  Bakary, Soro, Şaban Özel, Kağan Söylemezgiller, Hasan Batuhan Artarslan, 29. Daudet Ndongala, Fevzi Özkan, Abdulaziz Solmaz,  Artun Akçakın

 

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