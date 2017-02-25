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Şanlıurfa’da park halindeki araç yandı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

 

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre,  olay İmam Keskin Buğday Pazarında meydana geldi.Plakası öğrenilemeyen bir kamyonet sabah saat 06:00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.Vatandaşların  itfaiye ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyonette müdahale etti.Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olay hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

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