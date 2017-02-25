ŞANLIURFA/RUHA AJANS/

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipoglu,Horoz köyü öğretmeni Muhammed Gömülütaş’ın istegine sessiz kalmadı.

Ögretmen Muhammet Gömülütaş, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi. Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da derhal talimat verdi .

Eyübiye ilçesi horoz köyü öğretmeni Muhammed Gömülütaş,Küçük bedenler sporla buluşsun başlıklı bir mektup yazdı. Spor malzemelerine ihtiyacların olduğunu belirtti. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu ise bu cağrıya sessiz kalmadı.Terör ile Mücadele Şubesi 22 takım forma 50 futbol topu alarak cocukları ziyarete gitti.Formaları ve topları cocuklara teslik eden polislere Ögretmen Gömülütaş teşekkür etti.