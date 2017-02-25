ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da bir çok insanı suçsuz yere hayattan koparan mağanda kurşununun bu seferki hedefi damat oldu. Damat Mustafa Alkan, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir kurşunla hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA’DA hafta sonları yüzlerce düğün ve sünnet merasimi gerçekleştiriliyor. Eğlence amaçlı yapılan düğüne katılan misafirler silah sıkmadan edemiyor. Küçük çocukların bile bulunduğu alanda silah sıkan davetliler yüzünden bazen düğün evleri maalesef yas evine dönüşüyor.

DAMAT DÜGÜN GÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ

Mağanda kurşununu bu seferki hedefi damat oldu.Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Parapara kırsal mahallesinde akşam saatlerinde başlayan sokak düğününde sıkılan kurşun Damat Mustafa Alkan’ın başına isabet etti.Araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan damat Alkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirirken,polis ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.