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Çiftçi’ler Ankara’dan eli boş döndüler

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Akçakale ve Siverek’te 40 yıldır ekip biçtikleri arazilerinin ağalar tarafından gasp edildiğini öne süren  60 kişilik grup Ankara’ya giderek Tarım Bakanı Faruk Çelik’ten yardım istemişti. Bakan Çelik ile toplantı yapılmasına rağmen sorunlarına çözüm bulamayan çiftçiler Ankara’dan eli boş döndü…

AKÇAKALE ve Siverek ilçesinde 40 yıldır ekip biçtikleri arazilerinin başka kişilere tapu edildiğini iddia eden 60 kişilik grup sorunlarını Tarım Bakanı Faruk Çelik’e iletmek üzere geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gitti. İki otobüsle  yola çıkan çiftçiler başkentte ilk olarak AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve Kemalettin Yılmaztekin’le görüştü.Buradaki görüşmelerinin ardından grup, vekillerle birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’le toplantı yaptı.Toplantıda  sorunlarına çözüm bulamayan çiftçiler ardından Ankara’dan eli boş döndü…

Bize Ağalarla  anlaşın diyorlar

Ankara’da giden çiftçilerden Mehmet Yıldırım, Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, ”Bizim Akçakale’de 40 yıldır ekip biçtiğimiz 250 Bin dönüm arazi bizden habersiz başka köylülerin üzerine tapu edilmiş.Bu sorunumuzu çözmek için Ankara’da Tarım Bakanı Faruk Çelik ve milletvekilleriyle görüştük.Ancak bir netice alamadık. Şimdi 1200 dönüm ağalara verilecek. Bize ağalardan masa oturun tarlalarınızı alın diyorlar. Atadan babadan taraf ekip biçtiğimiz arazilerimizin bize verilmesini istiyoruz” dedi.

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