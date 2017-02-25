ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- 1.Lig’de temsilcimiz Şanlıurfaspor, bugün deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen ceylanlar rakibini mağlup ederek kente galibiyetle dönmek istiyor.

1.Lig’inde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Şanlıurfaspor bu hafta deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Saat 13.00 de başlayacak olan karşılaşma iki takım için tam bir final niteliğinde… Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen ceylanlar rakibini mağlup ederek kente galibiyetle dönmek istiyor.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Bandırmaspor aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzmeye devam ediyor. Son oynadıkları 3 maçı da kaybettiler. Son maç Balıkesirspor deplasmanındaydı ve bu maçtan da 5-0 lık mağlubiyetle ayrıldılar. İçeride oynadıkları karşılaşmalarda 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldılar. 12 gol atarken, kendi kalelerinde 10 gol gördüler.Takımın en golcü futbolcusu 7 golle Atabey Çiçek…Şanlıurfaspor ise, ligde 23 puanla 12. sırada yer alıyorlar. Bu sezon deplasmanda hiç galip gelemedi.10 maçın 4 ü berabere, 6 sı ise Şanlıurfaspor mağlubiyeti ile sonuçlandı. Deplasmanda 10 maçta yalnızca 4 gol atabildiler. Kendi kalelerinde ise 14 gol gördüler. Son oynadıkları maçta kendi evlerinde Göztepe’yi ağırladılar ve müsabaka 2-2 bitti.

5 HAFTADIR GALİBİYETE HASRET

Şanlıurfaspor’un ligde 5 haftadır galibiyet hasret.Son olarak ligin 16. haftasında sahasında Manisaspor’u 2-0 mağlup eden Şanlıurfaspor bu maçın ardından oynadığı 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi.Manisaspor müsabakasının ardından sırasıyla Elazığspor,Eskişehir ve Göztepe ile berabere kalan ceylanlar, deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0,Giresunspor’a ise 3-1 mağlup oldu.

CEYLANLARDA 4 EKSİK

Karşılaşmada Bandırmaspor’da herhangi bir eksik görünmezken, Şanlıurfaspor’da Cemil Adıcan kırmızı kart, sinan Ören ise sarı kart cezasından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.Ayrıca sakatlığı bulunan Batuhan Karadeniz ve Hüseyin Kala, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.Öte yandan PFDK’dan 4 maç alan Şanlıurfaspor Teknik Direktör Kemal Kılıç, takımını tribünden izleyecek.

DÜDÜK ÖZCAN’DA OLACAK

Şanlıurfaspor’un Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem triosu açıklandı.Zorlu karşılaşmayı İstanbul Bölgesi hakemlerinden Murat Özcan yönetecek. Özcan’ın yardımcılıklarını da Kamil Çetin ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmada 4. Hakem olarak ise Burak Taşkınsoy görev alacak.

CANLI YAYINLANACAK

TRT TFF 1. Lig 22. Hafta maçlarının yayın akışını açıkladı. Buna göre; Şanlıurfaspor’un cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

ŞANLIURFASPOR:Tomic, Berkay,Marc,Şaban,İzzet,Kağan,Batuhan Artaslan,Fevzi Özkan,D.Dongala, Abdulaziz Solmaz,Artun Akçakın.

BANDIRMASPOR: Okan Kocuk ,Bilal Hallaçlar,Emre Güngör , Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Yiğit Gökoğlan,Gökhan Karadeniz,Feridun Kıroğlu,Kıvanç Karakaş,Lukas Droppa ,Üstün Bilgi