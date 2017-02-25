Urfa kültürüne,müziğine,sanatına büyük emekler ve eserler veren bestekar,büyük Urfa’lı sanatçı,öğretmen Abdullah Balak bugün son yolculuguna ugurlandı.

Büyük Usta Abdullah Balak uzun süredir yşadığı rahatsızlığa yenik düşerek yaşama veda etti.

Balak,Bugün öğle namazına müteakip kılınan namazdan sonra Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildu.

Balak Ailesi taziyeleri BALAK TAZİYE EVİ’nde kabul edecek.

Abdullah Balak Kimdir ?

3 Şubat 1938 yılında Şanlıurfa’nın Hüseyinpaşa mahallesinde doğdu. Babası Urfa’nın tanınmış eşrafından Osman Vehbi’dir. ilk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi matematik öğretmenliğine başladı. 1975 yılında Şanlıurfa Milli Eğitim Müdür Muavinliğine getirildi. 1976 yılında tekrar öğretmenliğe döndü, uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra 1994 yılında Harran Üniversitesi’ne geçti.

Abdullah Balak okuldan önce olduğu gibi okul yıllarında da korolara girerek müzikle iç içe olmuştur. daha sonra Urfa’da kurulan musiki derneğinde ünlü ustalarla birlikte çalışmalar yapmıştır. Öğretmenlik yıllarında okul korolarını kurmuş çoğu zaman bağlamasıyla onlara eşlik etmiştir.

Üniversite yıllarında musiki topluluklarında çalıştı 11 nisan kurtuluş gecelerinde Ankara radyosunda Şanlıurfa Kültür Derneği korolarını yönetti. Şanlıurfa’ya geldikten sonra da müzikle iç içe yaşadı. 1971 yılından başlamak üzere sıra gecesi, Halk oyunları Nezifin ağıtı, türkülerin doğuşu gibi bir çok televizyon ve radyo programlarına icracı ve danışman olarak katıldı. yaptığı çalışmalarla Şanlıurfa’da bir çok müzik gruplarının yetişmesini sağladı.

1969 yılında tenekeci Mahmut Güzelgöz’le ilgili bir jübile gecesi hazırladı. Gece çok ilgi gördü ve beğenildi. 1976 yılında Kültür Bakanlığı Uzmanı Yaşar Doduk tarafından yapılan Şanlıurfa türküleri derleme çalışmalarında kendisinden kaynak kişi olarak yararlanıldı. Bir çok Urfa türküsünün repertuarımıza kazandırılmasında emeği geçti.

İşte büyük URFA’lının besteleri ve türkülerinin bir bölümü…

1.Felek sen ne feleksen

2.Dağıdır yar dağıdır.

3.Çağırdım bağ içinde

4.Öz yurdum Urfa’da garibem

5.Bülbül

6.Urfalıdır benim yar

7.Türkmendim rışvan oldum

8.Kardaş dala konaram

9.Seherden uyanasan

10.Yarımın adı yaşar

11.Urfanın altı bağlar

12.Başında yazma var

13.Fadile

14.Bülbül

15.Ceylan

16.Bala ceylan

17.Eyübün sabrı gelini

18.Uykumdan seher uyandım

19.Ah yar elinden

20.Bülbülün bitmez çilesi

21.Pencere bizde taka

22.Urfa nın yolu bağdır

23.Eminem

24.Haticem

25.Cemilem

26.Baba ben dervişmiyem

27.Ben sıkmalı al isterim

28.Endim kuyun dibine