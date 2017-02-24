ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde veresiye satış yapmak istemeyen esnaf ısrarlı tekliflere dayanamayınca dükkânı’nın giriş kısmına oldukça ilginç isteklerin olduğu bir liste astı. Veresiye alış veriş yapacak vatandaşlardan belge isteyen esnafın listesinde kimlik fotokopisi, memur kefili (en az 2 kişi), 3 adet fotoğraf (son 2 günde çekilmiş) ikametgah, sabıka kaydı, gibi talepler bulunuyor.

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde bir esnaf veresiye isteyen müşterilerden kurtulmak için ilginç bir yola başvurdu. Hazırladığı tabelaya veresiye isteyenlerin getirmesini istediği evrakları sıraladı. Veresiye satış yapmak istemeyen esnaf ısrarlı tekliflere dayanamayınca dükkânlarının giriş kısmına oldukça ilginç isteklerin olduğu bir liste astı. Veresiye alışveriş yapacak vatandaşlardan belge isteyen esnafın listesinde kimlik fotokopisi, memur kefili (en az 2 kişi), 3 adet fotoğraf (son 2 günde çekilmiş) ikametgah, sabıka kaydı gibi talepler bulunuyor.

İŞTE O LİSTE

Veresiye için gerekli belgeler listesinde 8 zorunlu evrak istenirken komik olan ve dikkat çeken listede sırası ile şu evraklar yer aldı: “Kimlik fotokopisi, memur kefili (en az 3 kişi), ikametgah, sabıka kaydı, , ‘E’ sınıfı ehliyet,adına kayıtlı fatura, maaş bordrosu, en yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi.”

ESPİRİ OLSUN DİYE YAZDIM

Veresiye döneminin bitmesine rağmen halen bu teklifle gelen olduğunu dile getiren Viranşehirli esnaf, “Çok zorda kalınca bazen veresiye iş yapıyoruz. Bu da bizi zor duruma sokuyor. Ben de bu işin hem esprisi olsun, hem de veresiye iş yapmanın zorluğunu anlatmak için bu yazıyı dükkanımın giriş kısmına astım” diye konuştu.