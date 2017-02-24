ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkı Kararında yapılan değişikliklerin Şanlıurfa iş dünyasında ve kamuoyunda üzüntüyle ve kaygıyla karşılandığını söyledi.Sade, “Şanlıurfa lobi kurbanı oldu” dedi.

TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade,yaptığı yazılı açıklamada,yapılan bu değişiklikle Şanlıurfa’nın Cazibe Merkezi Programında ve 6. Bölge teşviklerinde en avantajlı il konumunu yitirdiğini söyledi.

Yatırım umudu yapılan son değişiklikle azalmıştır

Şimdiye kadar adı geçen programların batıya ve limana en yakın ili konumundaki Şanlıurfa’nın bu özelliğinden mahrum kaldığını ifade eden Sade, “Yıllardır terör belasıyla boğuşan ve bu nedenle yatırımlardan mahrum kalan 6. Bölge illerinin yatırım umudu yapılan son değişiklikle azalmıştır. Kamuoyu şunu iyi bilmektedir ki; bu desteklerin önemli amaçlarından birisi de terörün en önemli besin kaynaklarından birisi olan işsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. Bu amaç ülkemizin en genç nüfusuna sahip olan bölgesiyle ilgili her türlü planlama yapılırken korunması gereken bir amaçtır.Kilis’de, Malatya’da, Elazığ’da aynı şartlarda yatırım yapma imkânı varken, iş dünyasının Hakkari’yi, Şırnak’ı, Diyarbakır’ı ve diğer bölge illerini tercih etmesi zor görünmektedir.Düzenlemeye ulusal ölçekte baktığımız zaman, yaşanan son olumsuzluklardan kaynaklanan ekonomik tabloyu da dikkate aldığımızda hükümetimizin bir an önce yatırıma ve dolayısıyla istihdama zemin hazırlaması adına düzenlemeler yapması makul bir yaklaşımdır. Ancak bölgeler arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması adına uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı ve 6. Bölge teşviklerinden kaynaklanan avantajların korunması önemli bir fırsattır” dedi.

Siyaset mekanizması üzerine düşeni yapmalı

TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade, “Hükümetimizin son yaptığı düzenlemeyi biraz daha geliştirerek, 6. Bölge illerinde yeni bazı uygulamaları harekete geçirmesi gerektiğine inanıyoruz. Teşviklerin düne kadar olan mevcut durumunun ve cazibe merkezi programının kapsamının genişletilmesinin, ülke ekonomisi adına olumlu sonuçlar doğuracağına ancak bölgelerarası gelişmişlik farkını değiştirmeyeceğine inanmaktayız.Hükümetimizin 6. Bölge illeri için teşvik programlarında uyguladığı pozitif ayrımcılığın devam etmesi adına yeni düzenlemeler yapması gerektiğine inanmaktayız.Özellikle bölgemizde yatırım yapacak yatırımcıların sorun olarak gördüğü enerji altyapısının düzeltilmesi ve enerji fiyatlarının yeni teşvik paketleriyle sübvanse edilmesi, Bölgemizin eski cazibesinin muhafazası adına önemli bir adım olacaktır.Başta sayın Bakanımızın ve milletvekillerimizin bu hususta iş dünyasıyla benzer kaygıları taşıdıklarına inanıyor ve gerekli girişimleri bir an önce yapacaklarına inanıyoruz. Kilis Organize Sanayi Bölgesinin Gaziantep iş dünyası tarafından desteklendiği ve teşvik düzenlemeleri adına kulisler yapıldığı bilgimiz dâhilindedir.Aynı kulis ve lobi faaliyetlerini Şanlıurfa olarak bizim de yapmamız gerekmektedir. Siyaset mekanizmasının da bu konuda üzerine düşeni yapmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.