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Spor

Şanlıurfaspor’da Kemal Kılıç’a şok ceza

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –   Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç’a 4 maç soyunma odasına giriş yasağı verdi.

PFDK kararında şöyle denildi: ”ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 18.02.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR – GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ’ın, rakip takım mensuplarına yönelik ihraç öncesi ve sonrası hakaretleri nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”  (Haber Merkezi)

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