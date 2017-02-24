ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı STEM ve Bilim Merkezi’nde öğrenciler,bilimsel buluşları keşfediyor.

Türkiye’nin en büyük Bilim Merkezi olma özelliği taşıyan merkezde öğrencilere; mühendislik, matematik, fen ve teknoloji dersi veriliyor. Şanlıurfa Eski İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci’nin girişimleriyle Şanlıurfa’ya kazandırılan STEM ve Bilim Merkezi öğrencilerin uğrak mekânı oldu. Anaokulundan liseye kadar her yaş gurubu öğrenciler uzman eğitimciler tarafından ücretsiz bir şekilde eğitim görüyor.

FARKLI ÇALIŞMALARA İMZA ATILIYOR

2015’de okullarda atölye çalışması olarak başlayan ve 2016’da STEM ve Bilim Merkezi olarak faaliyet gösteren merkezde öğrenciler farklı çalışmalara imza atıyor. Merkezde; mühendislik, matematik, fen ve teknoloji gibi dersler verilerek öğrencilerin bilimle uğraşmasına zemin hazırlanıyor. Proje Koordinatörü Ahmet Göçen, merkezin öğrencilere yönelik sağladığı büyük katkılara dikkat çekti. Yarım milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü Şanlıurfa ilinde açılan bu merkez ile artık bilimsel faaliyetlere yatkın tüm öğrencilere STEM modülleri ışığında eğitimler verilecek ve geleceğin büyük mühendis adaylarına ortam hazırlanacak.

RANDEVU ALINARAK ZİYARET EDİLİYOR

Okulların randevu alarak öğretmen ve öğrencileri ile ziyaret edebildiği merkez 6 katlı olup 2 konferans salonu, 9 sınıf ve 3 bireysel çalışma tasarım sınıfından oluşuyor.Merkezde anaokulu, ilkokul ver ortaokul STEM sınıflarından meslek liselerine yönelik endüstriyel robot ve kodlama sınıflarına kadar farklı konsepte oluşturulmuş bilim sınıfları bulunuyor. Merkezde anaokulu, ilkokul ver ortaokul STEM sınıflarından meslek liselerine yönelik endüstriyel robot ve kodlama sınıflarına kadar farklı konsepte oluşturulmuş bilim sınıfları yer alıyor.

STEM EĞİTİCİ EĞİTİMLE YÜZLERCE ÖĞRETMENE ULAŞILACAK

Karacadağ Kalkınma Ajansı destekli STEM Eğitmen Eğitimi 8 Ekim 2016 Yenişehir Halk Eğitim STEM Merkezinde başladı. Proje kapsamında açılan eğitime 160 öğretmen başvurmuş olup eğitmen adayları 2016 Aralık ayı sonuna kadar yeni STEM Merkezinde 2 ay boyunca her hafta sonu eğitim alabilecek. İlk hafta 20 öğretmenle başarılı şekilde eğitimi tamamlayan öğretmenler hafta içi öğrencileriyle STEM uygulamaları için Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM merkezine ait atölyelerini kullanabilecek.