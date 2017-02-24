ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Geçtiğimiz aylarda çeşitli nedenlerden dolayı SGK Başkanlığı tarafından 58 Tıp Merkezi ve özel Hastanelerin kapatılması Suriyeliler ile birlikte nüfusu 2 Milyon 500 Bin’i bulan Şanlıurfa’da yoğun bakım ünitelerinin yetersiz olması nedeniyle birçok hasta çevre illere sevk ediliyordu.

Sağlıktaki yoğunluk ve sıkıntıları görmezden gelen siyasileri harekete geçirmek ve kapanan hastanelerin yeniden açılması sosyal medyada gazeteci Mustafa Çadırcı tarafından başlatılan ‘Hastanemi istiyorum’ kampanyası başlatan Çadırcı’nın çağrısına Urfa medyası ve Şanlıurfalıların desteği çığ gibi arttı.

Sosyal medyada başlatılan ‘’Hastanemi istiyorum’’Kampanyası kısa sürede tüm Şanlıurfalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Hedeflerinin 16 Mart’ta kapanan tüm özel hastane ve Tıp merkezlerinin yeniden açılması için başlatılan kampanyada kısa sürede Şanlıurfalılar sosyal medya hesabı facebook’tan kampanyaya destek çağrısında bulunan Çadırcı’ya destek çığ gibi artıyor. Kapanan hastanelerin yeniden açılması için siyasilere çağrıda bulunan vatandaşlar, hastanelerinin açılana dek kampanyayı sürdürmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesinde bulunan Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin Eyyübiye ilçesi’ne taşınması ile birlikte Haliliye ilçesinde hizmet veren hastane olmaması tepkilere neden oluyordu.

Özel hastanelerin kapatılması ,kadın-doğum ve çocuk hastanelerinin de taşınması ile birlikte Şanlıurfalılar sosyal medyada başlatılan ‘Hastanemi istiyorum’ kampanyası başlattı.

“Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından Şanlıurfa’da art arda sözleşmesi feshedilen ve kapanan özel hastanelere ek olarak Şanlıurfa ve ilçelerinde de 58 Tıp merkezinin sözleşmesinin de fesh edilmesi ile birlikte Devlet Hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk had safhaya ulaşmış ve hatta yoğun bakım ünitelerinde yatak yetersizliği nedeniyle birçok hasta yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle Adıyaman ve Gaziantep’e sevk edilerek mağduriyetlere sebep olmuştur.Bu sıkıntıları uzun süredir yaşayan Şanlıurfalılar sosyal medyada başlatılan ‘’Hastanemi İstiyorum’kampanyası başlatmış kısa sürede kampanyaya destek çığ gibi artarak sağlık sorununun Şanlıurfa’nın en öncelikle sorunu haline getirmiş ve siyasetçilerden bu sorunun çözümü hususunda talepler artmıştır.

Başta Bakan Faruk Çelik ve diğer Ak Partili Milletvekillerinin sosyal medyada başlatılan ‘’Hastanemi İstiyorum’’kampanyasına çözüm bulup bulmayacağı ise şimdiden merak ediliyor.