ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi ’den 10’nu tutuklandı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde banka ve kredi kartlarının kötüye kullandıkları iddiasıyla 7 işyerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan 13 kişiden10’nu tutuklanırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.