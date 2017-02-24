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Sağlık

Karaköprü’ye ek hizmet binası açılıyor

ŞANLIURFA(RUHA AJANS) – Karaköprü Şanlıurfa Ağız ve Diş sağlığı hastanesinin birinci katında, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine bağlı ek hizmet binası Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekteri Cihan Ekmen,Pazartesi günü hizmete girecek olan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine bağlı ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Ekmen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Karaköprü ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ek binayı açmamız gerekiyordu.Mehmet .Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine bağlı ek hizmet binasında;Göz hastalıkları,Kadın doğum hastalıkları,Göğüs hastalıları,Dahiliye ( 2 poliklinik ),Fizik tedavi ( FTR ),Çocuk hastalıkları (2 poliklinik),Kulak Burun Boğaz (KBB),olmak üzere toplam 9 poliklinik açılacaktır.Karaköprü ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza, pazartesi günü açılacak olan ek binamız hayırlı olsun” dedi.

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