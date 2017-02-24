ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Parti Sözcüsü oldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu sabah saatlerine parti genel merkezinde toplantı. Olağanüstü olarak toplanan kurulun gündeminde, referandum ve hafta içerisinde Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesi vardı. Toplantıda ayrıca tutuklamalardan kaynaklı boşalan yerlere görevlendirme yapıldı. Buna göre, 31 Ocak’ta tutuklanan parti sözcüsü Ayhan Bilgen’in yerine Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir getirildi.