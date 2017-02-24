ŞANLIURFA (RUHA AJANS) Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir fotoğrafçıya giren kimliği belirsiz 2 Suriyeli hırsız, yaklaşık 5 bin lira değerinde fotoğraf makinelerini çalıp, kaçtı.

Olay, önceki gün gece saat 21.30 sıralarında Eyyübiye ilçesinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi.Eyyüpkent isimli fotoğrafçıya giren hırsızlar, 2 adet fotoğraf makinesi, makineye ait ekipmanları alarak kaçtı.Sabah dükkana geldiklerinde hırsızlık olayını fark eden Hasan Kaya, durumu polise bildirdi.Yaklaşık 5 bin lira zararı olduğunu belirten işyeri sahibi Hasan Kaya, malzemelerini çalan kişilerden şikayetçi olurken, hırsızlık şüphelisi başka işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çok sakin tavırları vardı

İşyeri sahibi Hasan Kaya,Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, “Dükkanıma gece 21:30,22:00 civarında 2 tane Suriyeli hırsız girdi.2 tane fotoğraf makinesi ve bir adet süpürge makinesini çalmışlar.Güvenlik kameralarından hırsızların çok rahat bir şekilde dükkana girip çıktıklarını gördük.Hatta çaldıkları eşyalarla birlikte sokakta çok sakin bir şekilde yürümüşler.Emniyet ekiplerimizden bu hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz” dedi.