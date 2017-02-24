img_9111
TÜM HABERLER

Fotoğrafçı dükkanındaki hırsızlık (VİDEO)

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)  Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir fotoğrafçıya giren kimliği belirsiz 2 Suriyeli hırsız, yaklaşık 5 bin lira değerinde  fotoğraf makinelerini çalıp, kaçtı.

Olay, önceki gün gece  saat 21.30 sıralarında Eyyübiye ilçesinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi.Eyyüpkent isimli  fotoğrafçıya giren hırsızlar,  2 adet fotoğraf makinesi, makineye ait ekipmanları  alarak kaçtı.Sabah dükkana geldiklerinde hırsızlık olayını fark eden Hasan Kaya,   durumu polise bildirdi.Yaklaşık 5 bin lira zararı olduğunu belirten işyeri sahibi Hasan Kaya, malzemelerini çalan kişilerden şikayetçi olurken, hırsızlık şüphelisi başka işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çok sakin tavırları vardı

İşyeri sahibi Hasan Kaya,Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, “Dükkanıma gece 21:30,22:00 civarında 2 tane Suriyeli hırsız girdi.2 tane fotoğraf makinesi ve bir adet süpürge makinesini çalmışlar.Güvenlik kameralarından hırsızların çok rahat bir şekilde dükkana girip çıktıklarını gördük.Hatta çaldıkları eşyalarla birlikte sokakta çok sakin bir şekilde yürümüşler.Emniyet ekiplerimizden bu hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz” dedi.

adsiz

adsiz

 

 

 

 

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Vazgeç

Connecting to %s